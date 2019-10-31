بالصور.. وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم مروع بجدة

نايف السالم(صدى):

توفى 3 أشخاص وأُصيب آخر بإصابة خطيرة، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم مروع في شارع الأمير ماجد مع شبك المطار باتجاه الغرب في جدة؛ بسبب السرعة الزائدة.

وأكد عبدالله أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في تمام الساعة الـ12:25 ظهر اليوم، يفيد بوقوع حادث تصادم في المكان المذكور.

وأوضح «أبو زيد» أنه على الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية، وعند وصولهم اتضح وجود 3 وفيات وإصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافًا ثم نقلها إلى مستشفى السعودي الألماني.