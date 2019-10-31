هل يحق للحاصلين على رواتب تمهير الحصول على الدعم ؟.. حساب المواطن يرد

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أنه يحق للحاصلين على رواتب تمهير التسجيل في “حساب المواطن ” للحصول على الدعم ، مؤكداً أن كلا البرنامجين “تمهير ، و حساب المواطن ” منفصل عن الآخر .

ومع ذلك فقد أكد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن قيمة راتب تمهير بإعتباره من الدخل لحساب قيمة الدعم المستحق ، عن طريق إختيار تصنيف “غير ذلك ” عند اختيار نوع الدخل ثم كتابة مصدر الدخل “تمهير ” .

جاء ذلك في رد سريع على استفسار مواطن يحصل على راتب من برنامج تمهير حول مدى أحقيته في الحصول على دعم حساب المواطن .