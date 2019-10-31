  • الخميس 31

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هل يحق للحاصلين على رواتب تمهير الحصول على الدعم ؟.. حساب المواطن يرد

هل يحق للحاصلين على رواتب تمهير الحصول على الدعم ؟.. حساب المواطن يرد

هل يحق للحاصلين على رواتب تمهير الحصول على الدعم ؟.. حساب المواطن يرد
حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أنه يحق للحاصلين على رواتب تمهير التسجيل في “حساب المواطن ” للحصول على الدعم ، مؤكداً أن كلا البرنامجين “تمهير ، و حساب المواطن ” منفصل عن الآخر .

ومع ذلك فقد أكد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن قيمة راتب تمهير بإعتباره من الدخل لحساب قيمة الدعم المستحق ، عن طريق إختيار تصنيف “غير ذلك ” عند اختيار نوع الدخل ثم كتابة مصدر الدخل “تمهير ” .

جاء ذلك في رد سريع على استفسار مواطن يحصل على راتب من برنامج تمهير حول مدى أحقيته في الحصول على دعم حساب المواطن .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *