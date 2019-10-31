بالصور.. الحازمي يدشن حملات التشجير بمحافظة خليص

حامد العمري(صدى):

دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص ، حملات التشجير لهذا العام ١٤٤١ هجرية بمقر كلية العلوم والآداب بجامعة جدة ، وذلك برعاية محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي ، ومتابعة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي .

وبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص المهندس أنس بن مقبول البلادي ، وعميد كلية العلوم والآداب الدكتور فايز الصعيدي ، والاستاذ فيصل نافع الصبحي رئيس مجموعة ساند التطوعية

بمقر الكلية الجامعية بزراعة وتوزيع ٥٠٠ شتلة زراعية متنوعة .

هذا وقد ذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي : أنه سيتم بمشيئة الله تعالى زراعة ٤٥٠٠ شتلة خلال حملات موسم التشجير لهذا العام بمحافظة خليص .