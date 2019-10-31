«آل الشيخ» حائر بين المصارعة وليلة بيروت في موسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

تسبب تزامن الفعالية الخاصة بالمصارعة الحرة للمحترفين مع فعالية ليلة بيروت بموسم الريض في مأزق كبير لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار “تركي آل الشيخ ” .

فبينما أعلن “آل الشيخ ” تواجده لفعالية المصارعة قائلاً عبر “تويتر ” بكرة أروح المصارعة .. مستحيل أفوتها ، فاجأه المطرب اللبناني بدعوته الراقية لحضور حفل ليلة بيروت .

وقال “الحلاني” رداً على تغريدة “آل الشيخ “: بس هيك نحنا منخسر معاليك تكون معنا بليلة بيروت حتى تنور سهرتنا ونفرح بحضورك ، فيما لم يُعلن آل الشيخ عن أي الفعاليتين سيختار ؟ ..

الجدير بالذكر أن فعالية المصارعة ستضم النجوم العالميين هوجن ، وأندر تيكر ، ورك فلير وآخرين ، بينما سيضم حفل ليلة بيروت بمنطقة البوليفارد النجوم عاصي الحلاني، ونجوى كريم، وديانا حداد، في باقة غنائية متنوعة .