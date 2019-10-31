«آل الشيخ» حائر بين المصارعة وليلة بيروت في موسم الرياض
تسبب تزامن الفعالية الخاصة بالمصارعة الحرة للمحترفين مع فعالية ليلة بيروت بموسم الريض في مأزق كبير لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار “تركي آل الشيخ ” .
فبينما أعلن “آل الشيخ ” تواجده لفعالية المصارعة قائلاً عبر “تويتر ” بكرة أروح المصارعة .. مستحيل أفوتها ، فاجأه المطرب اللبناني بدعوته الراقية لحضور حفل ليلة بيروت .
وقال “الحلاني” رداً على تغريدة “آل الشيخ “: بس هيك نحنا منخسر معاليك تكون معنا بليلة بيروت حتى تنور سهرتنا ونفرح بحضورك ، فيما لم يُعلن آل الشيخ عن أي الفعاليتين سيختار ؟ ..
الجدير بالذكر أن فعالية المصارعة ستضم النجوم العالميين هوجن ، وأندر تيكر ، ورك فلير وآخرين ، بينما سيضم حفل ليلة بيروت بمنطقة البوليفارد النجوم عاصي الحلاني، ونجوى كريم، وديانا حداد، في باقة غنائية متنوعة .
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