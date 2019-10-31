بالفيديو.. أم تنقذ طفلها من خروف غاضب في اللحظة الأخيرة

كانبرا(صدى):

تشعر الأم بكل ما يتعرض ابنها له من أذى وقد تتنبأ به أيضًا، وبالفعل تمكنت أم استرالية من إنقاذ ابنها من خروج جامح كاد أن يفتك به.

وأكدت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أن تدخل الأم في الثانية الأخيرة أنقذ ابنها من تعرضه لضربة قاتلة من رأس خروف جامح، أثناء خروجه للعب مع الحيوانات في المزرعة.

وكشف في مقطع فيديو نشرته الصحيفة، تجول الأم وطفلها في مزرعة بضواحي مدينة بر هوت في نيوزيلندا، وبينما كان يسير الطفل نحو إحدى الدجاجات وخلفه أمه وخالته تصوره، أتي من الخلف خروف جامح.

وظهر في الفيديو، قدوم الخروف بسرعة كبيرة جدًا مجهزًا قرنيه وهو يستهدف الإطاحة بأي شيء أمامه، وعند اقترابه شعرت الأم بالخطر وتدخلت في اللحظة الأخيرة لتبعد طفلها عن قرني الخروف وتسحبه بعيدًا.