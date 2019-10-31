شؤون الحرمين تبحث سير العمل في مشروع خادم الحرمين للترجمة

مكة المكرمة(صدى):

بحث وكيل الرئيس العام لشئون الحرمين للترجمة والشؤون التقنية رئيس اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الدكتور خليل بن إبراهيم الصبحي اليوم مع الشركة المنفذة للمشروع الجوانب الفنية للمشروع والتأكد من سير العمل في التنفيذ ليتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال المدة الزمنية المحددة للتنفيذ بحضور الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية أحمد الحميدي ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس بندر الخزيم.

وأشار الصبحي أن مراحل العمل في المشروع تشمل المسجد الحرام ومسجد نمرة في عرفة إلى جانب تجهيز استوديوهات متكاملة للبث والترجمة الفورية مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية ،لافتا النظر إلى أنه ستنتهي المرحلة الأخيرة من المراحل الثلاث والخاصة بترقية أجهزة وأنظمة البث والترجمة لخطبة يوم عرفة قبل أربعة أشهر من حج هذا العام1441 هـ بمشيئة الله تعالى، مبينا أن الرئاسة وضعت ضمن خطتها في هذا المشروع بالتعاون مع الشركة المنفذة خطة للتدريب ونقل المعرفة لعدد من الكفاءات من أبناء الرئاسة لتشغيل وإدارة المشروع بالكامل حال انتهاء الشركة المنفذة من أعمال المشروع وتسليمه للرئاسة.