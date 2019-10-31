بالأسماء.. حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

نواف السالم(صدى):

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات اليوم من الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام اليوم الخميس ثلاث مباريات من الجولة التاسعة لدوري المحترفين، أولها.. الفيحاء والاتفاق:الهولندي سردار جوزبيبوك حكما للساحة، ويساعده كل من تشارلز شلب وجان دي فريز، وخالد الطريس حكما رابعا، ومارتين بيريز حكما للفيديو

ثانيا.. الفتح والهلال: الكرواتي إيفان بيبيك حكما للساحة، ويساعده كل من داليبور دورديفيتش، وميلوفان ريستيك، وشكري الحنفوش حكما رابعا، وجوران جابريلو حكما للفيديو.

ثالثا.. الأهلي والاتحاد: يقود الديربي الحكم البرتغالي آثور سواريس، ويساعده كل من روي لينكينو، وإيغاسيو ألميدا، وتركي الخضير حكما رابعا، وهوجو ميغيل حكما للفيديو.