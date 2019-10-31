بالفيديو.. جليلة تحدث ضجة كبيرة بعد ظهورها بشاربي قطة 

مليكة فؤاد(صدى):

ظهرت الفنانة المغربية جليلة في فيديو جديد كشفت فيه خضوعها لإجراء تجميلي، موضحة أنها خضعت لعملية خيوط للحاجبين والعينين.

وبدت في المقطع وهي تضع يدها أمام فمها في محاولة لإخفائه، مشيرة إلى أنها ستعرض النتيجة بعد انتهاء العملية.

وانتشر الفيديو بشكل موسع عبر مواقع السوشيال ميديا بعد ظهورها مع خيوط تشبه شاربي القطط، وقامت بالمواء فيما كانت الطبيب يقوم بقصها ثم شدها.