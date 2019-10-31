جروس يطالب بضم لاعب منتخب مصر طارق حمدي لصفوف الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أن نجم خط وسط المنتخب المصري ونادي الزمالك المصري ” طارق حمدي ” ، كان أول مطالب السويسري كريستيان غروس، المدير الفني الحالي لفريق الاهلي ، بعد توقيعه على عقود عودته لصفوف الراقي خلال الاسبوع الماضي .

وكان درب السويسري طارق حامد عندما تولى القيادة الفنية لفريق نادي الزمالك في الموسم المنصرم 2018\2019.

ومن جانبه نفى لاعب وسط الزمالك والمنتخب المصري طارق حامد وصول أي عرض من النادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وشدد على أنه كلاعب ملتزم بعقده مع الزمالك بعد رفض عرض اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكمل طارق حامد نجم المنتخب المصري والقلعة البيضاء بمصر أنه ينتظر تنفيذ مسئولو الزمالك لوعدهم له بتعديل عقده في الفترة الحالية بعد حصوله على أكثر من وعد بحسم ملف تعديل العقد في الفترة الأخيرة.