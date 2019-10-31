آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب 

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عن آخر مستجدات الحالتين الجويتين ببحر العرب «كيار – مها» وتأثيرهما على أجواء المملكة.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا عبر موقع “تويتر”، يوضح آخر المستجدات للحالة المدارية «كيار» في بحر العرب، تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى «عاصفة مدارية»، لافتة إلى أن موقعها حاليًّا عند خط عرض 16.5 درجة شمالًا وخط طول 60.7 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 45.35 عقدة (63.65 كم/س) وتتحرك باتجاه الغرب اخل بحر العرب بسرعة 5 عُقَد.

وعن آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية «مها»، أشارت الأرصاد إلى تطورها من منخفض مداري الى «عاصفة مدارية» وأطلق عليها اسم «مها»، وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالًا وخط طول 73.0 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 45.35 عقدة (81.63 كم/س)، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عُقَد، ويتوقع أن تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأوضحت الأرصاد أنها لا تزال مستمرة في مراقبة الحالات الجوية، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات؛ حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.