قرار حاسم لـ «تويتر» بشأن الإعلانات السياسية

وكالات(صدى):

أعلنت شركة “تويتر ” اليوم الخميس حظر الإعلانات السياسية على منصتها اعتباراً من 22 نوفمبر المقبل .

وقال جاك دورسي الرئيس التنفيذي للشركة : اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على تويتر على الصعيد العالمي، نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء .

وجاءت هذه الخطوة بعد تصعيد كبير إثر مخاوف تأثير شركات مواقع التواصل الإجتماعي كفيسبوك وتويتر وغيرهما على اختيارات الناخبين والتدخل الأجنبي بسبب إعلانات مدفوعة .

وكانت شركة “فيسبوك ” قد أعلنت بالفعل بداية العام الحالي أنها ستشدد القواعد والضمانات بشأن الإعلانات السياسية بينما لم تصًعد قرارها للحظر أسوةً بـ”تويتر ” .

كما حاولت “فيسبوك ” جاهدة إبطال المخاوف حول الخصوصية والأمن واستعانت بـ 30 ألف شخص لتلك المهام .