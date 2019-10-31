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قرار حاسم لـ «تويتر» بشأن الإعلانات السياسية

قرار حاسم لـ «تويتر» بشأن الإعلانات السياسية
وكالات(صدى):

أعلنت شركة “تويتر ” اليوم الخميس حظر الإعلانات السياسية على منصتها اعتباراً من 22 نوفمبر المقبل .

وقال جاك دورسي الرئيس التنفيذي للشركة : اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على تويتر على الصعيد العالمي، نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء .

وجاءت هذه الخطوة بعد تصعيد كبير إثر مخاوف تأثير شركات مواقع التواصل الإجتماعي كفيسبوك وتويتر وغيرهما على اختيارات الناخبين والتدخل الأجنبي بسبب إعلانات مدفوعة .

وكانت شركة “فيسبوك ” قد أعلنت بالفعل بداية العام الحالي أنها ستشدد القواعد والضمانات بشأن الإعلانات السياسية بينما لم تصًعد قرارها للحظر أسوةً بـ”تويتر ” .

كما حاولت “فيسبوك ” جاهدة إبطال المخاوف حول الخصوصية والأمن واستعانت بـ 30 ألف شخص لتلك المهام .


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