عاصرت الحربين العالميتين.. وفاة أكبر معمرة في العالم

موسكو(صدى):

شهدت روسيا وفاة السيدة تازيليا بيسمبييفا، أكبر معمّرة في العالم عن عمر ناهز 123 عامًا، في منطقة أسترخان الروسية.

وولدت ” بيسمبييفا ” عام 1896 في عهد روسيا القيصرية، لتعيش فترة الثورات وكذلك أجواء انهيار الاتحاد السوفيتي.

كما عاصرت السيدة تازيليا بيسمبييفا الكثير من الأحداث العالمية، ومن بينها فترة روسيا القيصرية والحربان العالميتان الأولى والثانية.

تجدر الإشارة إلى أن السيدة الروسية أصبحت أكبر معمّرة على وجه الأرض منذ يناير 2019، حيث تُحفظ شهادة ميلادها في كتاب الأرقام القياسية الروسية.