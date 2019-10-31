الريال ضد ليجانيس.. راموس يعادل إنجاز ميسى 

نواف السالم(صدى):

حقق لاعب ريال مدريد، سيرجيو راموس، فوزاً كبيراً لفريقه على ضيفه ليغانيس، 5-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وقام راموس، بتسجيل ثالث أهداف ريال مدريد في مرمى ليغانيس، بالدقيقة 24 من زمن المباراة، عن طريق ضربة جزاء.

وبات قائد “الملكي”، ثاني لاعب في تاريخ “الليغا”، يسجل في 16 موسماً متتالياً، بعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وجاء ترتيب ريال مدريد بجدول الدوري، برصيد 21 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 22 نقطة.