«الاتصالات» تدعو العموم لتقديم مرئياتهم عن «إستراتيجية الطيف الترددي 2025»

الرياض(صدى):

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم للاطلاع على “الإستراتيجية الوطنية لإدارة واستخدام الطيف الترددي في المملكة 2025م”، وتقديم مرئياتهم حولها, ضمن سعي الهيئة في تنظيم عملية إدارة الطيف الترددي، وإشراك ذوي الاختصاص من أفراد وجهات في عملية صناعة القرار.

وحثت الهيئة الأطراف المعنية على تقديم كافة المرئيات والملحوظات المتعلقة بهذه الاستراتيجية، على نحوٍ مفصل مدعومٍ بالمبررات، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 24 ربيع الأول 1441هـ .