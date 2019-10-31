فوائد الحليب لإنقاص الوزن الزائد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر الحليب من أفضل المشروبات الصحية الغنية بالكالسيوم للحفاظ على صحة العظام، حيث أنه يساعدك على الاسترخاء والنوم، وتبين أن إضافة كوب من الحليب إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعدك على فقد الدهون وإنقاص وزنك.

ولفتت إلى دراسة جديدة أن كل من تناول الكالسيوم المرتفع من الألبان وزيادة الفيتامينات فى الدم يرتبطان بفقدان أكبر للوزن الناجم عن النظام الغذائي.

وأبانت أن الحليب يحتوي على هرمون يعرف باسم الببتيد YY المعروف بخصائص مكافحة الجوع، لذلك يمكنك أن تبدء يومك بشرب اللبن فإنه يجعلك أيضًا تشعر بالشبع، وبالتالى تتناول كميات أقل من الطعام وتلتزم بنظامك الغذائي.

وأردفت أن الحليب مليء بالكالسيوم والبروتين وفيتامين B2 و B12 والعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى، ما يعني أن كوبًا من الحليب بعد جلسة تدريب مليئة بالطاقة يمكن أن يوفر الطاقة اللازمة، كما أنه يساعد في الحفاظ على قوة العضلات.