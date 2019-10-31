والد ضحية حادث «غميقة الليث» يتسلم الجثمان أخيرا.. ويؤكد: لن أتنازل عن قضيتي
تسلم والد الشاب المتوفي ضحية حادث “غميقة – الليث ” جثمان ولده اليوم الخميس من مستشفى الليث العام ، وذلك بعد مكوث الجثمان أسبوعين بثلاجة الموتى حيال رفض والد الضحية إستلامه .
وسيشرع المواطن والد الضحية في إجراءات دفن ولده –رحمه الله- بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر بالجامع الكبير بمركز غميقة بمحافظة الليث .
وأكدت مصادر أن والد الضحية الذي توفي إثر الحادث الأليم ، قد أوكل محامي لمتابعة سير القضية لدى الجهات الأمنية ولم يتنازل عنها .
وكان الأب المكلوم قد رفض تسلم جثة ابنه منذ وقوع الحادث الأليم قبل أسبوعين مؤكداً وجود شبهة جنائية ، فيما تتواصل التحقيقات حول الحادث .
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