بالفيديو.. بدور البراهيم: والدتي وإخوتي منقبات.. ورد صادم من الجمهور
أثارت الفاشينستا وخبيرة التجميل بدور البراهيم الجدل مجدداً بعدما نشرت فيديو تدافع عن أخلاقها وتربيتها ، مؤكدة أنها من عائلة محافظة وملتزمة .
وأضافت : 10% من عائلتي هم فقط غير ملتزمين وأمي منقبة وأخواتي منقبات وجميع بنات عائلتنا منقبات وأنا ما أعيّب على النقاب .
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وتسببت تلك التصريحات في ردود صادمة لها بدلاً من تخفيف الهجوم عليها ، إذ عاب عليها الجمهور اغترارها بجمالها قائلين أنها خربت عائلتها، بينما استغرب البعض عن سر عدم إلتزامها وافتخارها بعائلتها المنقبة في نفس الوقت .
الجدير بالذكر أن “البراهيم ” أثارت ضجة كبيرة مؤخراً بعما وصفت من يتقدموا للزواج بها بالكلاب ، قائلة : “منذ أن انفصلت عن زوجي من ٤ سنوات وكل اللي يتقدمولي ذكور أو كلاب لابسة ثياب” ما زاد الشعور بغرورها .
.[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
آه … يابطني.
بس ..يابدور ..بس ..ههههههههههههههه