أسعار النفط ترتفع متجاهلة زيادة المخزونات الأمريكية

وكالات(صدى):

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بتقديم الصين المزيد من الحوافز الاقتصادية بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات.

وتعافت الأسعار جزئيا من خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بعد ارتفاع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 61 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 55.36 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة.