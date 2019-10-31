بالصور.. إخماد حريق هائل بشقة في القطيف وإنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد

نايف السالم(صدى):

تكللت جهود فرق الدفاع المدني بإنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد من حريق هائل إندلع في شقتهم السكنية بالقطيف .

وأوضح “الدفاع المدني ” أن تماس كهربائي في الثلاجة أسفر عن إندلاع حريق في مطبخ الشقة الكائنة بالطابق الأرضي لمبنى مكون من ثلاثة طوابق .

وأضاف أنه تم إخلاء الشقة ومن ثم السيطرة التامة على الحريق دون إصابات أو وفيات –ولله الحمد – .