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  • نشر : منذ 35 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. إخماد حريق هائل بشقة في القطيف وإنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد

بالصور.. إخماد حريق هائل بشقة في القطيف وإنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد
نايف السالم(صدى):

تكللت جهود فرق الدفاع المدني بإنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد من حريق هائل إندلع في شقتهم السكنية بالقطيف .

وأوضح “الدفاع المدني ” أن تماس كهربائي في الثلاجة أسفر عن إندلاع حريق في مطبخ الشقة الكائنة بالطابق الأرضي لمبنى مكون من ثلاثة طوابق .

وأضاف أنه تم إخلاء الشقة ومن ثم السيطرة التامة على الحريق دون إصابات أو وفيات –ولله الحمد – .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15121 ] نشر منذ 13 دقيقة

لا حـــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم

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