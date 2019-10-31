بالفيديو..دارسين محو الأمية بقرية رحيب جنوب تبوك يحضرون على الإبل للدراسة

محمود البلوي(صدى):

من أجل البحث عن العلم وتحدياً للجهل وبالرغم من حياتهم في بيوت الشعر بالبراري الا أنهم تحدو هذا الأمر بكل أشكاله ومسبباته ووضعوا بين أعينهم تحدي الأمية والتحقوا ببرنامج ” مجتمع بلا أمية ” في قرية رحيب جنوب تبوك.

وقام مجموعة منهم بالحضور الى المدرسة على ظهور الجمال وقد رحب فيهم القائد التربوي لمدرسة رحيب الأستاذ عبدالله كليب العطوي كونهم يأتون من مناطق برية مجاورة وذلك لتعلم القراءة والكتابة والفقه والتوحيد والقران والرياضيات بحيث ينتقل من مرحلة أمي إلى متعلم وذلك تحت إشراف من إدارة تعليم الكبار بتعليم تبوك.

هؤلاء الرجال وبالرغم من أن أبناءهم يدرسون بذات المدرسة بالفترة الصباحية الا أنه لم يمنعهم هذا الأمر ولم يخجلوا من تقدمهم بالعمر في الدراسة وهم منتظمين بشكل يومي على الحضور والاستفادة .