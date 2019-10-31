بالفيديو.. الشيخ عبدالله بن زايد لطلاب جامعة الملك سعود:عندكم شكاوى على رئيس الجامعة؟.. رد طالب يشعل القاعة

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو خلال زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لجامعة جامعة الملك سعود في الرياض عن موقف طريف أظهر رد دبلوماسي غير متوقع من أحد الطلاب .

وخلال الفيديو ، كان “بن زايد ” يحاول ممازحة رئيس الجامعة وهو يسير بجانبه في جولة بين الطلاب ليسألهم قائلاً : ما عندكم شكاوى على رئيس الجامعة ؟ ! ..

وعلى الرغم من السؤال المربك ، إلا أن أحد الطلاب بادره بجواب دبلومسي كشف عن سرعة بديهته قائلاً : لو كان في شكاوى يغفر له حضورك .

وهنا اشتعلت القاعة إنبهاراً بالطالب ، فيما توقع “بن زايد ” أن يكون الطالب بقسم السياسة مصافحاً إياه بينما أكد له أنه يدرس الفيزياء التي لم تبعد كثيراً عن تفسير الرد الفطن .