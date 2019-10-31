توفير الخدمات الصحية للنساء دون اشتراط موافقة ولي الأمر

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن صدور قرار لوزارة الصحة يقضي بإلغاء إشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة العاقلة للحصول على الخدمات الصحية .

وأكدت أن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة أصدر تعميماً بذلك لجميع الإدارات الصحية بمناطق المملكة بتيسير حصول المرأة على جميع الخدمات الصحية دون موافقة ولي أمرها .

وجاء القرار بناءً على اللائحة التنفيذية التي تنص على موافقة المريض سواء أكان رجل أو إمرأة أو من يمثله قبل التدخل الجراحي أو القيام بالمهام الطبية ، وأن اللائحة لم تشترط ولي أمر المرأة مادامت بالغة وعاقلة ومسؤولة عن قرارها .