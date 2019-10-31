توفير الخدمات الصحية للنساء دون اشتراط موافقة ولي الأمر
كشفت مصادر عن صدور قرار لوزارة الصحة يقضي بإلغاء إشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة العاقلة للحصول على الخدمات الصحية .
وأكدت أن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة أصدر تعميماً بذلك لجميع الإدارات الصحية بمناطق المملكة بتيسير حصول المرأة على جميع الخدمات الصحية دون موافقة ولي أمرها .
وجاء القرار بناءً على اللائحة التنفيذية التي تنص على موافقة المريض سواء أكان رجل أو إمرأة أو من يمثله قبل التدخل الجراحي أو القيام بالمهام الطبية ، وأن اللائحة لم تشترط ولي أمر المرأة مادامت بالغة وعاقلة ومسؤولة عن قرارها .
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9177 ] نشر منذ 35 دقيقة
من المفترض هذا الوضع الصحيح -خصوصا الخدمات الصحيه-
المريض اعرف بمرضه وصحته اكثر من غيره-