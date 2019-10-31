تيسلا تصدم عملاءها برفع أسعار موديل 3 الجديدة  

واشنطن(صدى):

أعادت شركة تيسلا الأمريكية المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية هيكلة أسعار طراز “موديل 3″ وهو ما ترتب عليه رفع أسعار جميع فئات الطراز، للمرة الثالثة في غضون ستة أشهر، مبينة أن ” كل مبيعات تيسلا في المستقبل سوف تكون عبر الإنترنت فقط، حيث تتحول شبكة موزعي الشركة إلى مراكز معلومات”.

وجاءت سيارات تيسلا موديل 3 الكهربائية بمحركين يدفعان جميع العجلات وسرعة قصوى تصل إلى 140 ميلاً في الساعة وزمن انطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.3 ثانية، وتصل إلى مدى 250 ميلاً.

ويتوقع أن أسعار الفئة حاليًا من 50 ألف دولار أى ما يعادل (800 ألف جنيه) تقريبًا، بعد أن كانت في حدود 35 ألف دولار أى ما يعادل (560 ألف جنيه) تقريبًا عند دخول السيارة إلى الأسواق.