الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وخفض الفائدة

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لكن مع الإشارة إلى توقف دورة التيسير النقدي.

وكان أيضا من بين العوامل التي تقف وراء قرار المركزي الأمريكي الإشارة إلى تعليق زيادات أخرى في أسعار الفائدة الآمال في توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقا مبدئيا والدعوة إلى هدنة في حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهرا.

وبحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1496.94 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت الأسعار قرابة اثنين بالمئة هذا الشهر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1499.70 دولار للأوقية.