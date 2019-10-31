كلوب يلوح بالانسحاب من كأس الرابطة الإنجليزية  

ماجد محمد(صدى):

هدد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بانسحاب فريقه من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وأوضح كلوب بعد فوز فريقه أمام آرسنال :“ إذا لم يتمكنوا من إيجاد التاريخ المناسب لنا ولا أقصد يوم عيد الميلاد الثالثة صباحًا، فحينها سننسحب ويتقدم منافسنا في المسابقة ”.

ولفت كلوب :“ لن نكون ضحايا هذه المشكلة، يجب أن يفكروا من الآن في المباريات المقبلة لنا ”.

وقال كلوب إن الجماهير كانت تأمل في تأهل آرسنال لحل المشكلة، مضيفا: “ أعتقد أن الكثير من الناس من الدوري الإنجليزي الممتاز كانوا يشاهدون اللقاء عبر شاشة التلفاز وكانوا يأملون أن يفعلها آرسنال ، أنا آسف بالنسبة لهم ”.

ومن المقرر أن ليفربول سيلعب نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 18 كانون الأول / ديسمبر المقبل وبعدها بثلاثة أيام سيلعب لقاء النهائي أو الترتيب حسب نتيجة لقائه في دور النصف النهائي.