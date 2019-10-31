كلوب يلوح بالانسحاب من كأس الرابطة الإنجليزية
هدد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بانسحاب فريقه من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.
وأوضح كلوب بعد فوز فريقه أمام آرسنال :“ إذا لم يتمكنوا من إيجاد التاريخ المناسب لنا ولا أقصد يوم عيد الميلاد الثالثة صباحًا، فحينها سننسحب ويتقدم منافسنا في المسابقة ”.
ولفت كلوب :“ لن نكون ضحايا هذه المشكلة، يجب أن يفكروا من الآن في المباريات المقبلة لنا ”.
وقال كلوب إن الجماهير كانت تأمل في تأهل آرسنال لحل المشكلة، مضيفا: “ أعتقد أن الكثير من الناس من الدوري الإنجليزي الممتاز كانوا يشاهدون اللقاء عبر شاشة التلفاز وكانوا يأملون أن يفعلها آرسنال ، أنا آسف بالنسبة لهم ”.
ومن المقرر أن ليفربول سيلعب نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 18 كانون الأول / ديسمبر المقبل وبعدها بثلاثة أيام سيلعب لقاء النهائي أو الترتيب حسب نتيجة لقائه في دور النصف النهائي.
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