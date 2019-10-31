سفارة المملكة في مانيلا تصدر بيان حول أوضاع المواطنين بعد زلزال الفلبين العنيف

مانيلا(صدى):

أعلنت سفارة المملكة في الفلبين عن أوضاع المواطنين هناك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب ثلاث مدن في إقليم مينداناو صباح اليوم الخميس وبلغت قوته 6.5 درجة .

وأكدت السفارة أنها لم تتلقى أي بلاغ من قبل أي مواطن ، وأن جميع المواطنين هناك بخير –ولله الحمد – ولم يتعرضوا لأي ضرر جراء الزلزال العنيف .

ونبهت السفارة جميع المواطنين هناك إلى ضرورة أخد الحذر من إحتمال حدوث أي توابع للزلزال ، مع متابعة ما يصدر من تعليمات من الحكومة الفلبينية .

ودعت الجميع للتواصل مع السفارة حال حدوث أي طارئ على مدار الساعة ، وذلك على الهواتف التالية :

هاتف السفارة : 0063288564444 ، أو هاتف شؤون السعوديين ” الطوارئ ” : 00639188073636

، هاتف الطوارئ أيضاً لشؤون السعوديين : 00639178946464 .