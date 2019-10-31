سفارة المملكة في مانيلا تصدر بيان حول أوضاع المواطنين بعد زلزال الفلبين العنيف
أعلنت سفارة المملكة في الفلبين عن أوضاع المواطنين هناك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب ثلاث مدن في إقليم مينداناو صباح اليوم الخميس وبلغت قوته 6.5 درجة .
وأكدت السفارة أنها لم تتلقى أي بلاغ من قبل أي مواطن ، وأن جميع المواطنين هناك بخير –ولله الحمد – ولم يتعرضوا لأي ضرر جراء الزلزال العنيف .
ونبهت السفارة جميع المواطنين هناك إلى ضرورة أخد الحذر من إحتمال حدوث أي توابع للزلزال ، مع متابعة ما يصدر من تعليمات من الحكومة الفلبينية .
ودعت الجميع للتواصل مع السفارة حال حدوث أي طارئ على مدار الساعة ، وذلك على الهواتف التالية :
هاتف السفارة : 0063288564444 ، أو هاتف شؤون السعوديين ” الطوارئ ” : 00639188073636
، هاتف الطوارئ أيضاً لشؤون السعوديين : 00639178946464 .
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