وداعا للرتق الجراحي.. لاصق طبي لالتئام الجروح خلال 5 ثوان
تمكن علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، من ابتكار شريط لاصق يعمل على التئام الجروح خلال 5 ثوان.
واستلهم العلماء فكرة الشريط من العناكب التي تستخدم المواد اللزجة للإمساك بالفريسة، لافتين إلى أن التقنية الجديدة تساعد في علاج الأنسجة الهشة في الرئة والأمعاء، كما يمكنها إنقاذ العديد من حالات النزيف التي تعقب عمليات الجراحة.
وأبان أحد المشاركين في ابتكار الشريط أن العالم يشهد 230 مليون عملية جراحية كبيرة سنويًا، ورتق مكانها بالغرز يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأنسجة وترك الندوب.
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