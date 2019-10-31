وداعا للرتق الجراحي.. لاصق طبي لالتئام الجروح خلال 5 ‏ثوان

واشنطن(صدى):

تمكن علماء معهد‎ ‎ماساتشوستس‎ ‎للتكنولوجيا بالولايات المتحدة ‏الأمريكية، من ابتكار شريط لاصق يعمل على التئام الجروح خلال 5 ‏ثوان.‏

واستلهم العلماء فكرة ‏الشريط من العناكب التي تستخدم المواد اللزجة ‏للإمساك بالفريسة، لافتين إلى أن التقنية الجديدة تساعد في علاج الأنسجة الهشة ‏في‎ ‎الرئة‎ ‎والأمعاء، كما يمكنها إنقاذ العديد من حالات ‏النزيف التي تعقب ‏عمليات الجراحة.‏

وأبان أحد المشاركين في ابتكار الشريط أن العالم يشهد 230 مليون ‏عملية جراحية كبيرة سنويًا، ورتق مكانها بالغرز ‏يمكن أن يؤدي إلى ‏إتلاف الأنسجة وترك الندوب‎.‎