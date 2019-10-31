ترامب يكرم الكلب «كونان» المصاب في عملية قتل أبو بكر البغدادي

واشنطن(صدى):

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ” صورة ” مركبة له وهو يقلد الكلب ” كونان ” ، الذي ساهم في القضاء على زعيم تنظيم ” داعش ” أبو بكر البغدادي وساما.

وكتب ” ترامب ” تعليقًا على الصورة التي نشرتها صحيفة ” ديلي واير ” : ” كلب الجيش الأمريكي الذي طارد البغدادي في لحظاته الأخيرة قبل أن يفجر سترته الناسفة ” ، واصفًا إياه بأنه بطل أمريكي.

وتابع في تغريدة أخرى: ” شكرًا ديلي واير إعادة إبداع لطيف للغاية، لكن النسخة الحية من كونان ستغادر الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض في وقت ما الأسبوع المقبل ” .

يُذكر أن ” الكلب ” كان قد شارك يوم السبت الماضي، في الهجوم على مخبأ البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية بجروح طفيفة.