«بيكيه» عن رحيل نيمار: قلنا له أنه ذاهب إلى سجن من ذهب

نواف السالم(صدى):

علق المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب برشلون، على رحيل النجم البرازيلي نيمار نحو باريس سان جيرمان.

وعن ذلك، قال ” بيكيه ” : ” هل يعود نيمار لبرشلونة؟.. في كرة القدم كل شيء ممكن، قلنا له حين رغب في الرحيل بأنه ذاهب لسجن من ذهب، لكن الباب دائمًا مفتوح أمامه للعودة ” .

وتابع: ” قال إنه يرغب في العودة لبرشلونة ونحن قلنا لبارتوميو إن كان على الإدارة أن تؤخر دفع أموالنا الموجودة في العقود؛ من أجل عدم خرق قانون اللعب المالي النظيف ومن أجل عودة نيمار فنحن مستعدون للموافقة ” .