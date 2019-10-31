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إندلاع حرق في قطار بـ باكستان يودي بحياة 42 شخصا

إندلاع حرق في قطار بـ باكستان يودي بحياة 42 شخصا
إسلام آباد(صدى):

نشب حريق في قطار قرب بلدة ” رحيم يار خان ” جنوب باكستان اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مصرع 42 شخصًا وإصابة آخرون.

وتفصيلآ، قال وزير السكك الحديدية أن الحريق حدث جراء انفجار اسطوانة غاز، كان يستخدمها الركاب لإعداد إفطارهم.

وأضاف: ” كان موقدين للطهي انفجرا، كانوا يطهون وكان هناك زيت طعام وهو ما زاد النار اشتعالآ ” .

كما أوضح أن معظم الوفيات حدثت جراء القفز من القطار، وفقًا لما جاء بـ ” رويترز ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85949 ] نشر منذ 32 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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