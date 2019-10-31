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بعد غياب 16 عاما.. شيرين عبد الوهاب تعود للسينما بفيلم رومانسي 

بعد غياب 16 عاما.. شيرين عبد الوهاب تعود للسينما بفيلم رومانسي 
القاهرة(صدى):

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للسينما بعد غياب 16 سنة، حيث يعتبر أول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي.

وتعاقدت شيرين مع وليد منصور لتقديم عمل سينمائى، كأول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

وعند الاستقرار علي مخرج العمل سيتم عمل تجارب آداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لإختيار الأبطال المشاركين مع النجمة شيرين شيرين عبد الوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام ٢٠٢٠ .


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