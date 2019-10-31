أهمية خضوع الصغار لعملية «تكميم المعدة» في سن مبكر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ” AAP ” أن المزيد من الصغار الذين يعانون من السمنة المفرطة، يجب أن يخضعوا لإجراء جراحة لعلاج البدانة.

وتنطوي هذه الجراحة على استئصال جزء من كعدتهم لمنعهم من الإفراط في تناول الطعام؛ تلك الجراحة التي تُعرف بـ ” تكميم المعدة ” .

واكتشف الأطباء أن العملية الجراحية للمراهقين؛ أدت إلى فقدان الوزن السريع وتسبب في اختفاء مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وتضمنت الدراسات التي طبقت في هذا الشأن أطفالًا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، ووجدت أن العمليات لم تؤدي لأي آثار سلبية على نموهم.