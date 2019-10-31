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تفاصيل قرار ترقية 99 موظف بالمديرية العامة للدفاع المدني

تفاصيل قرار ترقية 99 موظف بالمديرية العامة للدفاع المدني
حمود العنزي(صدى):

أصدر مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو اليوم الخميس قراراً بترقية 99 موظف على المرتبة العاشرة فما دون .

وشمل القرار وفقاً لمديرية الدفاع المدني ، ترقية عدد 12 موظف على المرتبة العاشرة ، و”17 ” موظف على المرتبة التاسعة ، وعدد “25” موظف على المرتبة الثامنة .

كما شمل القرار ترقية عدد ” 26″ موظف على المرتبة السابعة ، وعدد “13” موظف على المرتبة السادسة ، كما تم ترقية عدد “6 ” موظفين على المرتبة الخامسة .

ويأتي هذا في إطار تقديم الدعم النفسي والمادي للعاملين بالمديرية العامة للدفاع المدني ودفعهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن .


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