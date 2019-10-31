ياسمين صبري تنفعل على أحد متابعيها: «كفي نفسك»

القاهرة(صدى):

هاجمت الممثلة المصرية ياسمين صبري أحد متابعيها بسبب قضية قتيل تذكرة القطار، بعد سؤالها عبر حسابها في موقع «تويتر»: «مكنش في واحد في القطر قادر يدفع ثمن التذكرة؟».

وجاء سؤال صبري في إشارة للركاب الذين لم يعرضوا دفع ثمن التذكرة للشابين اللذين أجبرهما محصل التذاكر على القفز من قطار الإسكندرية أثناء سيره، ما نتج عنه دهس أحدهما وإصابة الآخر.

وتوالت التعليقات على التغريدة، إلا أنها ااستشاطت غضبا من تعليق مغرد كتب فيه: «لو كنتي موجودة والله ما هتدفعي لهم»، فردت عليه: «والنبي كفي نفسك» تعبيرا عن غضبها وطلبها أن يهتم بنفسه أولاً قبل أن يتحدث عن تغريدتها.