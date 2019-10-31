مدير صحة بيشة يطلق مبادرة الطب الإتصالي والمرئي لمرضي الرعاية المنزلية

محمد بن طحيطح(صدى):

‏مدير صحة بيشة سعيد جابر القحطاني يطلق مبادرة الطب الإتصالي المرئي في برنامج الرعاية الصحية المنزلية، ويشارك في أول إتصال مرئي لهذه المبادرة.

وتعتبر هذة المبادرة نوعية وسابقة علي مستوي المديريات بالمملكة فهي تقدم خدمة طبية لمرضى الرعايةالمنزلية حيث أن بإمكان الفريق المعالج من الطب المنزلي أخذ استشارة طبية من أي استشاري في مستشفي الملك عبدالله عن طريق الإتصال المرئي، ومعاينة حالة المريض وتقديم الخدمة الطبية اللازمة له، وفي حال احتاج حضور المريض إلى المستشفى فإن الاستشاري يضع طلب بمخاطبة المريض للحضور إلى المستشفى، وإذا لم يكن هناك داعي لحضور المريض فإنه يتم توجيه فريق الطب المنزلي لإعطاء الخدمة والعلاج اللازم للمريض.

كما ان هذة المبادرة تمكن الفريق من إعادة صرف الأدوية بواسطة الطب الإتصالي وإعادة وصف الأدوية والعلاج الطبيعي، وإعطاء المواعيد، والإجازات المرضية . تجدر الإشارة ان هذة المبادرة ستقدم من خلالها خدمات طبية للمرضي المسجلين في برنامج الطب والرعاية المنزلية وتسهم في راحة المريض وتخفف عنة معاناة التنقل من المنزل للمستشفي.