بالصور.. الغنام يدشن ملتقى إبداع الكيمياء 2 بتعليم الرياض

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دشن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام ملتقى الأسبوع العربي للكيمياء ( إبداع الكيماء2 ) والذي تنظمه إدارة النشاط الطلابي وبرعاية واستضافة من مدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق وذلك بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة ومدير مكتب الرائد الدكتور عبدالله المهنا حيث افتتح الملتقى بكلمة إدارة النشاط الطلابي ألقاها مشرف النشاط الطلابي والمشرف على البرنامج الأستاذ عزيز المصلحي ،حيث قدم شكره لوزارة التعليم على اعتماد هذا البرنامج كأحد المناشط التعليمية، التي ستسهم بمستقبل كيميائي سعودي وعربي مبهر.

ثم توالت أوراق العمل حيث كانت الورقة الأولى بعنوان : ( الترابط بين الكيمياء والفيزياء ) قدمها المشرف التربوي بمكتب الرائد الأستاذ عبدالعزيز الفضل والأستاذ علي القحطاني معلم الكيمياء بثانوية الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز حيث أوضحا فيها عن الترابط بين الكيمياء والفيزياء فالفيزياء علم يهتم بدراسة الطاقة والمادة من حيث الخواص الطبيعية، أما الكيمياء فهو علم يهتم بدراسة تفاعلات المادة؛ صلب أو سائل أو غازي، وطريقة إنتاج مادة جديدة من خلال تفاعل مادتين أو أكثر، إنّ العلمين يهتم كل منهما بالمادة وسلوكها، لذا فإن العلمين بينهما ترابط كبير، فالفيزياء يهتم بشكل واسع، والكيمياء يهتم بشكل دقيق بالمادة.

وتحدث البروفيسور أ.د زيد العثمان رئيس الجمعية الكيميائية السعودية ودكتور الكيمياء بجامعة الملك سعود عن تاريخ ونشأة يوم الكيمياء حيث كان يوماً عربياً للكيمياء وهو اليوم الذي يصادف تاريخ تأسيس اتحاد الكيميائيين العرب غير أن المجلس رأى في اجتماعه من العام اللاحق في مدينة حمامات الياسمين بتونس خلال شهر مارس 2015م بأن يطور الفكرة لتصبح أسبوعاً عربياً كاملاً.

ثم قدم البروفيسور أ. د أحمد الغامدي ورقة العمل الثالثة بعنوان (رحلة مع مندليف والجدول الدوري) تحدث فيها عن العالم الروسي ديمتري مندلييف ( مكتشف الجدول الدوري ).

كما قدم البروفسور أ.د عبدالرحمن الورثان الورقة الرابعة وكانت بعنوان ( فوائد عنصر المغنسيوم) حيث تحدث عن بعض خواص العنصر الكيميائية والفيزيائية وأين يوجد في الغذاء وفوائده الطبية ، ثم قدم الدكتور عادل الميرغني الورقة الخامسة بعنوان ( خواص ومميزات الجدول الدوري للعناصر) تحدث فيها عن أهمية ومكونات الجدول الدوري وتدرج خواص العناصر بالجدول( نصف القطر والسالبية الكهربائية وجهد التأين ).

وفي ختام الملتقى دشن ” الغنام ” المعرض العلمي التفاعلي الذي احتوى على نماذج مميزه من إبداعات الطلاب ثم كرم الدكاترة والأساتذة مقدمي أوراق العمل والمشرف على البرنامج .