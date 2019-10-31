عدم إلزام القطاع الخاص بـ «الختم الرسمي» والاكتفاء بتصديق غرفة التجارة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن الجهات المختصة وجهت كافة الجهات الحكومية، بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي، والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية، ما لم يكن هناك سند نظامي يلزم بذلك.

وعن هذه التوجيهات، فستقوم الجهات الحكومية بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم في عدم إلزام القطاع الخاص بالختم التجاري، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

ويأتي ذلك عطفًا على طلب واقتراح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية؛ لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي.