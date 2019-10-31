لجنة مركزية لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن بالرياض 

نايف السالم(صدى):

اتفقت وزارتي «العدل، والإسكان» على صيغة للإشعار عن المستأجر والمستحق للدعم، سواء للمستأجرين الموثقين لعقود الإيجار إلكترونياً الموثقة في شبكة «إيجار»، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، في حالتي «سداد الأجرة» و«إخلاء العين المؤجرة».

وبحسب المعلومات الواردة فإنه يتم إنشاء لجنة مركزية بدلاً عن «لجان المناطق والمحافظات»، ويكون مقرها في الرياض، لتتولى دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر المنفذ ضده، بالتعاون مع الوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة «إيجار» عند الحاجة.

يذكر أن منصة «جود» التابعة لوزارة الإسكان والمختصة بحصر الأسر الأشد حاجة لتوفير مسكن، أظهرت بياناتها تراجع عدد الأسر الأشد حاجة لتوفير السكن.