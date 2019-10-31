بالصور..مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة تدريب المدربين
احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٣/٠٣هـ بتخريج دورة تدريب مدربين الأجهزة اللاسلكية الميدانية (ضباط) بحضور سعادة قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمد الشريف وأركانات المدرسة.
ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى المقدم/ بندر بن محمد الشهري كلمة الخريجين نيابة عن زملائه.
ثم أعلن مساعد ركن التعليم المقدم/ عمر السحيباني النتيجة العامة للدورات وجاءت على النحو التالي:
الأول/ الرائد: عبدالله بن محمد المشحن
الثاني/ ملازم أول: سالم بن حسن الصواب
الثالث/ النقيب: يوسف بن فهيد المنديل
وقدم سعادة قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني الشهادات والدروع التذكارية للأوائل.
وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سعادته.
اترك تعليقاً