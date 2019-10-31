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بالصور..مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة تدريب المدربين

بالصور..مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة تدريب المدربين
محمد السعران(صدى):

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٣/٠٣هـ بتخريج دورة تدريب مدربين الأجهزة اللاسلكية الميدانية (ضباط) بحضور سعادة قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمد الشريف وأركانات المدرسة.

ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى المقدم/ بندر بن محمد الشهري كلمة الخريجين نيابة عن زملائه.

ثم أعلن مساعد ركن التعليم المقدم/ عمر السحيباني النتيجة العامة للدورات وجاءت على النحو التالي:
الأول/ الرائد: عبدالله بن محمد المشحن
الثاني/ ملازم أول: سالم بن حسن الصواب
الثالث/ النقيب: يوسف بن فهيد المنديل

وقدم سعادة قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني الشهادات والدروع التذكارية للأوائل.

وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سعادته.

 

 


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