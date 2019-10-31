اقتران رائع بين القمر والمشتري في سماء المملكة.. الليلة

بدر الحارثي(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أنه يرصد بسماء السعودية بعد غروب شمس اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 وبداية الليل اقتران استثنائي بين القمر وكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي حيث سيكونان قريبين جدا من بعضهما البعض في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

إن وقوع القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا 390,000 كيلومتر في حين أن المشتري يبعد 1,800 مرة المسافة التي تفصلنا عن القمر.

كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة ،وعند رصدة من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وخلال ساعات الليل سوف ينتقل القمر والمشتري نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك في مساء اليوم التالي (الجمعة) سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق باتجاه كوكب زحل، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.