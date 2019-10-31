«التعليم الجامعي»: عقود سنوية مرتبطة بالتأمينات للعاملين بالجامعات

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، بأن نظام الجامعات الجديد يسهم في رفع كفاءة جميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي، بجعل ارتباطهم بالجامعات بعقود سنوية تخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

وأوضح ” الأحمري ” أنه يوسع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي؛ من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.

وكشف أن النظام المشتمل على 58 مادة في 14 فصلآ يحقق الحوكمة اللازمة، من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، يتم تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة.

كما أنه يحقق اختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام، من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلك.