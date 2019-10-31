الشورى يطالب هيئة الرياضة بالتوسع في إنشاء الأندية النسائية 

عادل الحربي(صدى):

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور مساعد الفريان أثناء مناقشة المجلس تقرير الهيئة العامة للرياضة للتوسع في إنشاء الأندية النسائية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيها.

وطالب الفريان بإنشاء مراكز رياضية لذوي الإعاقة وتوجيه الأندية والمنشآت لتوفير الأماكن والتجهيزات المناسبة، داعيا لإنشاء مدينة رياضية بالرياض لتقادم وعدم كفاية الملعبين الحاليين.

ومن جهتها، اعتبرت لينا المعينا أن الرياضة لها دور دبلوماسي مهم يجب تفعيلها بما يعزز الروابط بين المملكة ومختلف دول العالم، بينما طالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح أن تعمل الهيئة على دراسة دمج أندية الدرجة الثالثة في كل مدينة، مشيرا إلى وجود أندية لا تخدم المجتمع ولم تستطع التقدم بسبب محدودية الدعم.