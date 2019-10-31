تسريب لقطات كاميرات المراقبة قد ينتهي بالسجن

حمود العنزي(صدى):

أكد عدد من القانونيين، أن تسريب صور ومشاهد التقطتها كاميرات المراقبة في الأماكن العامة ونشرها، يعتبر جريمة تجسس، يجب أن يعاقب عليها القانون·

ويرى القانونيون أن من يتولى الرقابة يتاح له ما لم يتح لغيره من الاطلاع على الأسرار ومراقبة الناس دون علمهم بغرض حمايتهم.

وأكدوا أن المقاطع التي يتم التقاطها في الأماكن العامة محمية بموجب أنظمة حماية البيانات وأنه عند قيام أي شخص بالاطلاع عليها دون أن تكون له صفة أو صلاحية يعد ذلك جريمة جنائية وقد تصل عقوبتها للسجن.