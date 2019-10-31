استقرار كويلار العائلي بالمملكة يُثير الاهتمام

طلال الغامدي(صدى):

سلطت شبكة globoesporte البرازيلية، الضوء على محترف الهلال جوستافو كويلار، خاصة وأنه يعيش وقتا مميزا في الفترة الحالية، حيث يتصدر الهلال الدوري السعودي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، كما أن حياته الأسرية باتت مستقرة.

وتقول الشبكة في تقرير لها: كويلار القادم من فلامنجو البرازيلي يتمتع بحياة جديدة مع بطل الرواية وبجانب العائلة في الجزيرة العربية.

وأضافت: الشيء الغريب هو أنه في حين أن فلامنجو هو المتصدر في الدوري البرازيلي ووصل نهائي ليبرتادوريس ضد ريفر بلايت ، فإن الهلال يقود الدوري السعودي أيضا وفي نهائي دوري أبطال آسيا، لذلك هناك احتمال أن يواجه كل من فلامنجو وكويلار بعضهما البعض في كأس العالم للأندية في قطر.

وتابعت: في المملكة العربية السعودية، الكولومبي يبدو سعيد، يرجع السبب الأساسي في ذلك إلى وجود عائلته معه ، وهو عكس الوضع في فلامنجو، حيث كان اللاعب بمفرده في البرازيل، لكن الآن يعيش الجميع معًا مرة أخرى في منزل بالرياض.