بالصور.. للمرة الثانية طالب يؤم معلميه وزملاءه في صلاة الاستسقاء بإحدى قرى أضم

حامد العمري(صدى):

في صباح اليوم الخميس وفي الوقت الذي أدى فيه جموع المسلمين صلاة الاستسقاء في كل أنحاء المملكة ، أمّ طالبٌ زملاءه ومعلميه، في صلاة الاستسقاء بقرية كساب التابعة لمحافظة أضم .

وقد اختارت متوسطة أُسيد بن حضير بكساب بمحافظة أضم ، الطالب مهدي فيصل العصماني ، في الثاني المتوسط يخطب خطبة الصلاة بعد الانتهاء منها في المدرسة.

وقد حثَّ الطالب «مهدي العصماني» -إمام المصلين- في خطبته، على كثرة الاستغفار ، والتوبة والتضرع ، وأن الأمطار تنقطع بسبب الذنوب والخطايا ، والتقصير في حق الله .

وقد أبدى الكثير من معلمي الطالب «مهدي» إعجابهم بهذا الطالب الذي وقف أمام طلاب مدرسته خطيباً وإماماً بكل جرأة وشجاعة .

يأتي ذلك تأسياً بسُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- عند تأخُّر نزول المطر، وحاجة العباد والبلاد له، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

يذكر أن مدرسة أُسيد بن حضير وفي صلاة استسقاء سابقة ، قد كلفت أحد طلابها بالخطبة وإمامة المصلين .