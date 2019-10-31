بالفيديو..عراقية تتكفل بشراء البنزين لأصحاب «التكتك» لمواصلة عملهم في الإنتفاضة

بغداد(صدى):

وثقت فتاة عراقية مقطعا لها أعلنت خلاله تكفلها بشراء البنزين لأصحاب «التكتك»، لمواصلة عملهم في الإنتفاضة الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقد ظهر «التكتك» بشكل لافت خلال تظاهرات العراق، حيث تحول سائقي التكتك بين ليلة وضحاها إلى أبطال ومغامرين ومسعفين من نوع خاص.

ويتحدى سائقو «التكتك» القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لإنقاذ المصابين والجرحى.

وعندما يصاب أحد المتظاهرين في العراق، تلتف المركبات الصغيرة التكتك حول المصاب ويقوم أحدها بحمله والذهاب به لأقرب طبيب لإسعافه، في مظاهر تضامن واحدة مع المصابين.

اقرأ أيضًا: