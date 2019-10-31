بالفيديو: ألعاب نارية ودبكة..هكذا احتفل اللبنانيون باستقالة الحريري

بيروت(صدى):

وثقت عدة مقاطع احتفالات اللبنانيين باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي أعلنها أول أمس الثلاثاء.

واحتفل اللبنانيون بالألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة، خاصة وأنها تأتي بعد أسبوعين من الاحتجاجات المتواصلة.

كما فضل البعض الاحتفال بطريقة خاصة عن طريق رقصات الدبكة وتوزيع الحلوى.

فيما أخذ البعض يرددون هتافات للمطالبة باستقالة باقي الرموز قائلين: «الأول طار والباقي وينون».

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد أعلن الثلاثاء، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، تنفيذًا لأبرز مطالب المحتجين اللبنانيين.

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