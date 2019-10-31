بالفيديو..تركي آل الشيخ يفاجئ جمهور موسم الرياض بأول ظهور لعبدالمجيد عبدالله

أميرة خالد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عن مفاجأة سارة لجمهور موسم الرياض.

وتمثلت المفاجأة في حضور الفنان عبدالمجيد عبدالله، في فعاليات موسم الرياض في ليلة نصف قرن والبدر مكتمل المقرر إقامتها يوم 12 نوفمبر المقبل.

وظهر عبدالمجيد عبدالله، في مقطع فيديو نشره آل الشيخ، كاشفًا عن تعاونه مع الأمير بدر بن عبدالمحسن.

ويعد هذا أول ظهور لعبدالمجيد عبدالله بعد اختفاءه طوال الفترة الماضية بسبب مرضه.

اول ظهور ل ابوعبدالله 🔥🇸🇦❤️🙏🏻 pic.twitter.com/PKTarsveut — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 30, 2019

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