مقطع فيديو لعملية تصفية البغدادي

واشنطن(صدى):

قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بعرض مقطع فيديو من عملية استهداف مخبأ زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي خلال مؤتمر صحفي، أن المقطع يبين مخبأ البغدادي، المنعزل في محافظة إدلب بشمال شرق سوريا.

وأكد ماكينزي أن عملية استهداف البغدادي أمريكية بحتة، موضحا أن الخطة كانت تنص على تفادي أي رصد من سكان المنطقة التي كان البغدادي يتحصن فيها، وتفادي سقوط أي ضحايا مدنيين.

وتابع ماكينزي أنه «تم استخدام مروحيات وطائرات مسيرة في عملية استهداف البغدادي».

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