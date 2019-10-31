اليوم..أول نزال نسائي في تاريخ المصارعة بالمملكة

نواف السالم(صدى):

يستعد ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الخميس، لاستقبال أول نزال نسائي في تاريخ المصارعة بالمملكة، على هامش موسم الرياض.

والنزال سيكون بين المصارعة نتاليا والمصارعة لايسي إيفانز، اللتان أعربتا عن سعادتهما باللعب في الرياض، وصناعة تاريخ جديد في عالم المصارعة.

وفي هذا السياق أعربت ابنة رئيس مجلس إدارة WWE عن فخرها وسعادتها بإقامة هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة.